حماس: المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا

قناة الأقصى - غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الشعب الفلسطيني ومقاومته أثبتوا للجميع أنه يمكن هزيمة الاحتلال الصهيوني، بالرغم من الترويج على طوال السنوات الماضية بأنه "جيش لا يقهر".

وعقّب حازم قاسم الناطق باسم حماس على تقرير "مراقب الدولة" الصهيوني، قائلا: إن المقاومة والشعب في غزة خاضوا ملحمة حقيقية في تصديهم للعدوان الصهيوني على القطاع عام 2014.

وأضاف في تصريح صحفي، أن كتائب القسام ومعها قوى المقاومة، كانت قادرة وما زالت على تحقيق الانجازات، وصولا للانتصار الكامل على الاحتلال.

وجدد قاسم تأكيده أن المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي الخيار القادر على حماية شعبنا واسترداد حقوقه من الكيان الصهيوني.

ونُشر أمس الثلاثاء تقرير ما يعرف بمراقب الدولة لدى الاحتلال حول حرب غزة الأخيرة والذي كشف عن أن المنظومة العسكرية والأمنية والمستوى السياسي الصهيوني فشل فشلا ذريعا في حربه عام 2014.