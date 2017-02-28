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مراقب دولة الاحتلال: الجيش فشل في إعداد خطة لمحاربة الأنفاق

الثلاثاء 28 فبراير 2017 04:36 م بتوقيت القدس المحتلة

مراقب دولة الاحتلال: الجيش فشل في إعداد خطة لمحاربة الأنفاق

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أكد تقرير ما يعرف بمراقب الدولة لدى الاحتلال حول حرب غزة الأخيرة أن المنظومة العسكرية والأمنية والمستوى السياسي الصهيوني فشل فشلا ذريعا في حربه على غزة.

وكشف التقرير الذي نُشر مساء اليوم الثلاثاء، عن إخفاقات الجيش خلال الحرب الأخيرة وأنه لم يكن مستعداً لها، وفشله في تدمير الأنفاق.

وقال " ذهبنا لحرب غزة دون تدريب على الأنفاق ولم نكن نملك أي معدات أو تجهيزات مناسبة".

وأوضح التقرير، أن المعلومات التي كانت بحوزة الاستخبارات حول الانفاق هي سطحية، "لذلك كانت هذه النتائج الكارثية والمدمرة للجيش من قتلى ومصابين"، وفق التقرير.

واتهم مراقب الدولة، جهاز الأمن العام "الشاباك"، و"أمان" بالفشل الذريع للعملية العسكرية في غزة عام 2014.

وأضاف "ما تم اكتشافه من أنفاق حماس التي دخلت إسرائيل فقط النصف على عكس ما تم التصريح به من القيادة السياسية والجيش والذين ادعوا انه تم تحييد جميع الأنفاق واكتشافها".

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