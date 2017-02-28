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التحقيق في قضية الغواصات سيطال كبار المنظومة الأمنية في الكيان

الثلاثاء 28 فبراير 2017 02:30 م بتوقيت القدس المحتلة

التحقيق في قضية الغواصات سيطال كبار المنظومة الأمنية في الكيان

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

كشفت القناة العبرية العاشرة، الثلاثاء، عن نية ما يسمى وزارة العدل الصهيونية، فتح تحقيق حول وقائع فساد في عملية شراء الغواصات الألمانية.

وبحسب القناة يشتبه بأن مقربين من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكبار من شخصيات المنظومة الأمنية ضالعون بهذه القضية، أو اعتمدوا على دفع أو تلقي الرشاوي لتمرير هذه الصفقة.

وأشارت إلى أن وزارة العدل بدأت بجمع الأدلة والشهادات والحقائق حول العناصر والأشخاص المشتبه بهم بالتورط في هذه القضية، وقد يقرر المدعي العام فتح التحقيق قريبا .

ونوّهت القناة إلى أن أحد هذه الشخصيات المتورطة في قضية الغواصات هو "ديفيد شيمرون" المحامي الشخصي لنتنياهو.

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