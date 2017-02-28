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الرجوب يدعو لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام

الثلاثاء 28 فبراير 2017 02:08 م بتوقيت القدس المحتلة

الرجوب يدعو لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

دعا نايف الرجوب النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة المحتلة، إلى نصرة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بشتى السبل القانونية والإنسانية والإعلامية.

وطالب الرجوب، في تصريح صحفي، بضرورة تفعيل الدور الشعبي والرسمي مع قضية الأسيرين المضربين عن الطعام محمد القيق وجمال أبو الليل ومناصرتهم بشتى السبل؛ حتى لا يُتركوا فريسة بيد الاحتلال الذي يسعى إلى قتل عزيمتهم وعزيمة الأسرى جميعهم.

وقال إنه من واجب شعبنا الفلسطيني الوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكداً أن الأمعاء الخاوية هي سلاح الأسرى الأنجع حالياً في مواجهة الاحتلال الذي يعتقل الفلسطينيين دون قانون أو محاكمات.

وأردف النائب عن حركة حماس: "لا يجوز أن يترك هؤلاء الشرفاء وحدهم في معركتهم العادلة ومطالبهم السامية، فهم يضحون بحريتهم من أجل حريتنا وبزهرة شبابهم من أجل مستقبلنا".

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