حماس: إجراء الانتخابات بالضفة دون غزة تكريس للانقسام

قناة الأقصى - غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرار حكومة رامي الحمدالله بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة بمثابة وصفة لتكريس الانقسام.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن هذا القرار مفصل على مقاس حركة فتح وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح شعبنا الفلسطيني.

وأضاف برهوم أن "الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة وقرارات الرئيس عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية"، معتبرا ذلك عائقاً أمام تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج.

وحمّل الناطق باسم حماس، الرئيس عباس وحركة فتح وحكومة الضفة المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت.

وكانت حكومة الحمدالله قررت في جلستها الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية بالضفة المحتلة في الثالث عشر من أيار/مايو المقبل وتأجيلها في غزة.