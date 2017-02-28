ضابط صهيوني: الحرب على غزة عام 2014 كانت إخفاقا ذريعا

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال العميد احتياط والقائد السابق للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الصهيوني "يوم توف ساميا": إن مجلس الوزراء المصغر (الكابنيت) أخفق إخفاقا ذريعا خلال الحرب على غزة عام 2014، وذلك قبل نشر تقرير "مراقب الدولة" اليوم الثلاثاء.

وأضاف ساميا في حديث نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن تهديد الأنفاق كان معروفاً للجيش قبل الحرب على غزة بأربعة أشهر، وأن سلاح الاستخبارات والقيادة الجنوبية ناقشت القضية قبل الحرب، وأعدت خطة لتدميرها، كما حددت وقتا لكل نفق، "لذلك الحرب كانت عبارة عن فشل ذريع".

وأوضح أن هناك فجوة كانت في المعلومات، حيث أن قيادة الجيش العليا تحدثت عن وجود ما بين 68 إلى 87 نفقا، ولكنه وفق للمعلومات التي لديه كان هناك 31 نفقا فقط.

ويُنشر اليوم الثلاثاء، تقرير "مراقب الدولة" في الكيان الصهيوني، حول الحرب على غزة 2014 والذي سيقدم انتقادات شديدة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولوزير الحرب السابق موشيه يعلون، ولرئيس الأركان السابق جينتس.