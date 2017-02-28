الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد القيق 3 أشهر قابلة للتجديد

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصدرت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء، قراراً بتثبيت الاعتقال الاداري 3 شهور قابلة للتجديد بحق الأسير الصحفي المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال محمد القيق.

وقالت زوجة الأسير القيق في تصريح لوكالة شهاب "إن قرار الاحتلال هذا إمعان في الظلم بحق محمد ومجرد محاولة لكسر ارادته". مؤكدة أنه سيواصل اضرابه عن الطعام حتى انهاء أو ابطال الإعتقال الاداري بحقه.

وأشارت الى أن الفعاليات المناصرة للأسير القيق في قضيته ستستمر بل سيتم تكثيفها حتى يحصل زوجها على حقوقه في العيش الكريم.

يشار الى أن الأسير القيق سكان رام الله يخوض اضرابا مستمر عن الطعام منذ 23 يوماً على التوالي بسبب اعادة الاحتلال اعتقاله وتحويله للاعتقال الاداري.

وجاء قرار تثبيت الاداري للقيق اليوم بعد جلسة سرية بين محكمة الاحتلال والنيابة العسكرية عقدت للبت في قرار حاسم في قضيته.