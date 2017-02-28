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3 أشهر قابلة للتجديد

الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد القيق

الثلاثاء 28 فبراير 2017 12:02 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد القيق

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

ثبّتت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

 

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