الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد القيق

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الثلاثاء 28 فبراير 2017 12:02 م بتوقيت القدس المحتلة
قناة الأقصى - الضفة المحتلة
ثبّتت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
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