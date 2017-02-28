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بالصور : مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الثلاثاء 28 فبراير 2017 11:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، بينهم 32 من المتطرفين بلباسهم التلمودي التقليدي، وسبعة عناصر من مخابرات الاحتلال، وثلاثة من مستخدمي سلطة آثار الاحتلال، و20 مستوطنا من منظمة ما تسمى "طلاب لأجل الهيكل"، في الفترة الصباحية من اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، وبحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنون المقتحمون نفذوا جولات استفزازية في الباحات والتقطوا صوراً لعدة أماكن بها، برفقه حاخامات قدموا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وقالت المصادر إن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتخللها محاولات متعددة لإقامة طقوس وحركات وصلوات تلمودية في أرجاء المسجد، فضلاً عن تلقي هذه المجموعات شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، في الوقت الذي فرض حراس وسدنة المسجد المبارك رقابة صارمة على المستوطنين خلال اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية والمشبوهة في المسجد في ما صدحت حناجر مُصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد المستوطنين.

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
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