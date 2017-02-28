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"سيُحدث عاصفة سياسية"

ترقب في الكيان لنشر تقرير "مراقب الدولة" اليوم

الثلاثاء 28 فبراير 2017 11:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

ترقب في الكيان لنشر تقرير "مراقب الدولة" اليوم

قناة الأقصى - الأراضي المحتلة

تداولت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء، في العناوين الرئيسية لها، خبر نشر تقرير "مراقب الدولة" حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

وقالت القناة العبرية الثانية إن التقرير سيتسبب بخلافات حادة بين المستوى السياسي (الكابينت) والمستوى العسكري (وزير الجيش ورئيس الأركان السابقين).

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن التقرير سيعصف بالحياة السياسية في الكيان، خصوصاً وأنه سيقدم انتقادات شديدة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولوزير الحرب السابق موشيه يعلون، ولرئيس الأركان السابق جينتس.

القناة العبرية السابعة نقلت كذلك، عن الوزير يوآف جالنيت قوله: "إنه لم يسبق الحرب الأخيرة على غزة أي استعدادات وخصوصاً في قضية الأنفاق".

إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام العبرية إن الحرب الكلامية في أعقاب نشر تقرير "مراقب الدولة" تصاعدت خصوصا بين الوزير بينت، ووزير الحرب السابق يعلون، وذلك حول التسريبات التي حصلت خلال الحرب.

يشار إلا أن تقرير "مراقب الدولة" أُجل نشره عدة مرات، بعد تدخلات من الكنيست، ولحين تعديل النسخة الحادة للتقرير، والذي ينتقد كل الذين أشرفوا على إدارة الحرب الأخيرة على غزة، ويتهمهم بالفشل.

المصدر : عكا للشؤون الإسرائيلية

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