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قتْل طفل وإصابات باشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بلبنان

الثلاثاء 28 فبراير 2017 10:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

قتْل طفل وإصابات باشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بلبنان

قناة الأقصى – بيروت

قُتل طفلٌ وأصيب آخريْن، في تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، بين عناصر من حركة فتح ومجموعات مسلحة.

وشهدت شوارع المخيم، منذ صباح الثلاثاء، اشتباكات مسلحة وتفجير قنابل في الشارع الفوقاني، مع استمرار إطلاق القناصة النار خلال الاشتباكات.

وأدت الاشتباكات إلى إصابة طفل، برصاصة في رأسه، ما أدى لوفاته بعد وقت قصير صباح اليوم.

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلوة للاجئين، توصلت إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم بعد اشتباكات مسلحة شهدها المخيم، يوم الاحد الماضي.

وأجرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، اتصالاتها مع كافة الطوائف والقوى الوطنية والإسلامية ومع الجهات اللبنانية المعنية من أجل وقف الاشتباكات الدائرة في المخيم.

ودعت الحركة، إلى سحب المسلحين من الشوارع ووقف إطلاق النار بشكل فوري، بينما وصفت الاشتباكات بأنها "عبثية" ولا تخدم إلاّ الكيان الصهيوني وتسيء إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين.

قتْل طفل وإصابات باشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بلبنان
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