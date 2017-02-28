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"القسّام" يرد على إدارة تويتر: "سنواصل نقل رسالتنا"

الثلاثاء 28 فبراير 2017 09:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

"القسّام" يرد على إدارة تويتر: "سنواصل نقل رسالتنا"

قناة الأقصى - غزة

أدانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، إغلاق حسابها عبر "تويتر" من قبل إدارتـه، بعد أقل من ثلاثة أيامٍ على إغلاق الحساب الرّسمي للناطق باسمها "أبو عبيدة".

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، إنها ستواصل نقل رسالتها بطرقٍ كثيرةٍ ومتنوعة.

وأضافت الكتائب عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أنها تصر على كل بابٍ وتفتح كل نافذة إعلامية، يمكن من خلالها الوصول إلى عقول وقلوب الملايين.

فيما جاءت تصريحات القسام، عقب إغلاق حسابه عبر "تويتر" من قبل إدارتـه، وذلك بعد أقل من ثلاثة أيام على إغلاق الحساب الرسمي للناطق باسمها "أبو عبيدة".

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