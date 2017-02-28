مجموعة العمل: 89 لاجئا فلسطينيا أُعدموا ميدانيا بسوريا

قناة الأقصى - دمشق

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن 108 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا منذ بداية الأحداث الدائرة في سورية، من بينهم 89 لاجئاً أُعدموا ميدانياً.

وأوضح الفريق أن من بين من أعدموا (17) مجنداً من مرتبات ‏جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن يقتلهم النظام السوري بعد شهر من اختطافهم.

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الفلسطينيين أعدموا على يد جميع أطراف الصراع في سورية، فمنهم من أعدمه النظام السوري ومجموعات الموالية، ومنهم من أعدم على يد مجموعات المعارضة المسلحة، ومنهم على يد النصرة وداعش.

يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا خلال الحرب الدائرة في سورية بلغ (3452) لاجئاً من بينهم النساء والأطفال والرضع وكبار في السن، بحسب الإحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.