الأسير رائد مطير يعلّق إضرابه بعد اتفاق على إطلاق سراحه بإبريل القادم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

علّق الأسير رائد مطير أمس الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطّعام بعد اتّفاق مع ضبّاط مصلحة سجون الاحتلال يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ 15 نيسان/ ابريل القادم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن الأسير مطير خاض إضراباً استمرّ لمدّة (12) يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري (بلا تهمة).

وأشار البيان إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أعادت الأسير مطير إلى الأقسام العادية في سجن "النقب" بعد عزله في زنازين سجن "عسقلان" خلال إضرابه، لافتاً إلى أنه يعاني من أوجاع في الظهر والبطن وقد نقص وزنه قرابة (10 كغم).

جدير بالذّكر أن الأسير مطير (47 عاماً)، من سكّان مخيم قلنديا شمال القدس، وشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام في تاريخ 16 شباط/ فبراير الجاري، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 12 نيسان/ ابريل 2016.

وكان تعرّض لاعتقالات سابقة وصل مجموعها لست سنوات، وهو يتولّى منصب رئيس مركز شباب قلنديا، كما أنه عضو لجنة إقليم سابق لحركة فتح في القدس، وهو متزوج ووالد لستة أبناء، أصغرهم طفلة ولدت بعد اعتقاله ولم يرها بعد.

يذكر أن أسيرين آخرين يواصلان إضرابهما ضد الاعتقال الإداري، وهما الأسير القيادي جمال أبو اللّيل المضرب لليوم (12)، والأسير الصحفي محمد القيق، والمضرب منذ (22) يوماً.