الاحتلال يصيب مسنّاً بنابلس واعتقالات ببلدات الضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص الاحتلال الصهيوني بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المسن "حسين حسن ابراهيم قواريق" 52 عاما من قرية عورتا شرق نابلس، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى إصابته في قدمه وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى رفيديا.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حمدي طقاطقة ( 30 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشاب محمد حمدي طقاطقة (32 عاما) بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة بيت فجار جنوب المحافظة.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال الفتاة جمانة نعمان الرجبي (22 عاما) على أحد الحواجز العسكرية المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي.

وخلال ساعات الفجر، اقتحمت قوّات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في شارع السلام بمدينة الخليل، دون البلاغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل جابر بعد مداهمتها لمنزله في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة؛ كما اعتقلت أحد الشبان بعد مداهمة منزله في قرية الشيخ سعد بالقدس المحتلة.

واعتقل جنود الاحتلال المواطن احمد انور منصور من بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت واقتادوه إلى جهة غير معلومة. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس، وفتشت منزل المواطن عبد الاله شقور ومنزل المواطن شادي شقور.

كما داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزلين في قرية زبوبا وبلدة يعبد بمحافظة جنين، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما

وذكر المواطن محمد فضيل زغل، إن قوات الاحتلال داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته بعد اقتحامها لقرية زبوبا، وأن ضابط الاحتلال استجوبه عن هوية الشبان الذين يقصون سياج جدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل الشيخ عز الدين عمارنة في يعبد قضاء جنين دون الابلاغ عن اعتقالات، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس اشتية (23 عاما) من بلدة تل جنوب نابلس عقب اقتحامها للبلدة فجر اليوم.