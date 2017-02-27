هنية يستقبل وفداً من المؤسسات الحقوقية والأهلية بغزة

قناة الأقصى - غزة

استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، في مكتبه بمدينة غزة، اليوم الاثنين وفداً من المؤسسات الحقوقية والأهلية برئاسة راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

واستعرض هنية نتائج جولته الخارجية ولقاءاته التي أجراها والجهود المبذولة لإنهاء الحصار وتطوير العلاقات الدولية والإقليمية والتخفيف من معاناة شعبنا، وكذلك خطوات تحقيق المصالحة واللقاءات التي تمت بهذا الصدد.

وأشاد بدور المؤسسات الحقوقية والأهلية وخاصة في الحروب والأزمات والكثير من المحطات الوطنية المختلفة.

وأكد هنية على موقف الحركة المبدأي والايجابي من فكرة الانتخابات، مستدركاً أن أي انتخابات لابد من توفر العديد من الشروط لنجاحها، وأهمها أن تكون خطوة للأمام على طريق تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وليس تحقيق الإقصاء وتعميق الانقسام.

وشدد على أن أي خطوة يجب أن تتم في إطار من التوافق الوطني.

بدوره، أشاد الوفد الحقوقي الأهلي بالجهود التي قام بها هنية، معبرين عن تقديرهم لنجاح العملية الانتخابية داخل حركة حماس واختيار قيادة جديدة والتداول السلس في المناصب القيادية العليا.

وأشار إلى ضرورة التفرغ الوطني للقضايا الكبرى ومن بينها إعادة بناء النظام السياسي والتحديات مع الاحتلال مثل القدس والاستيطان والهوية السياسية وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وأهمية إنجاح العملية الديموقراطية ومن بينها الانتخابات المحلية.