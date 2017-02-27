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إصابة فتاتين برصاص الاحتلال شمال القدس

الإثنين 27 فبراير 2017 03:04 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة فتاتين برصاص الاحتلال شمال القدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أصيبت شابة فلسطينية ظهر الاثنين على حاجز "قلنديا" العسكري شمالي القدس المحتلة إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليها.

وزعمت الشرطة الصهيونية في بيان لها، إن "فتاة فلسطينية تقدّمت باتجاه مسلك المركبات في حاجز قلنديا، وهي تحمل بيدها حقيبتها بصورة أثارت ارتياب القوات الأمنية"، التي أطلقت النار عليها.

وقالت مصادر عبرية إن الشابة تبلغ من العمر 30 عامًا، كما أنها مقدسية من سكان بلدة كفر عقب شمالي القدس، وأن إصابتها بـ "الطفيفة"، ونقلت للعلاج في إحدى المشافي الإسرائيلية وهي رهن الاعتقال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إنها تبلغت بإصابة مواطنة بجروح في السّاق جرّاء إطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز “قلنديا” العسكري.

وأشارت إلى أن مواطنة أُخرى نُقلت إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث أُصيبت بشكل طفيف في فخذها الأيمن بالمكان ذاته.

وكان شهود عيان، قد أفادوا بأن امرأة كبيرة بالسن أُصيبت بقنبلة صوت على حاجز قلنديا، بعدما تم إطلاق النار على الشابة الفلسطينية.

من جهتها، ذكرت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان مقتضب لها، أن طواقمها وصلت للمكان "إلّا أن جنود الاحتلال منعوهم من الوصول للمصابة".

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