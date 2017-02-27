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على خلفية سياسية

أجهزة السلطة تعتقل 7 فلسطينيين

الإثنين 27 فبراير 2017 02:55 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 7 فلسطينيين

قناة الأقصى - غزة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق الأسرى المحررين وطلبة الجامعات حيث اعتقلت 4 جامعيين و3 محررين، فيما يواصل اثنان من المعتقلين لديها إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني.

ففي طولكرم اعتقل جهاز المخابرات العامة الطلبة في جامعة خضوري محمد قط ونوار نواهضة وسيف ياسين ومحمد أبو عصبة، وذلك عقب اقتحام سكنهم الجامعي في المدينة.

إلى ذلك، اعتقلت أجهزة الأمن في المدينة الأسير المحرر عز الدين أبو تبانة من مدينة الخليل بعد إنزاله من مركبته أثناء عمله، علماً أنه يعاني من مشاكل صحية، وهو نجل الأسير المعتقل إداريا الدكتور عدنان أبو تبانة.

في السياق ذاته، يواصل المعتقل السياسي مالك جعاري إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ6 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله لدى وقائي طولكرم.

وفي جنين، اعتقل وقائي السلطة الأسير المحرر عناد أبو الخير من بلدة سيلة الحارثية يوم أمس.

وأما في الخليل، فقد اعتقل الأمن الوقائي الشيخ أسامة الحمامدة من يطا بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، علماً أن هذا الاعتقال هو الثاني خلال أسبوع لدى نفس الجهاز.

كما يواصل الطالب في جامعة الخليل صهيب أبو جارور من بلدة بني نعيم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في زنازين سجن أريحا، وذلك رغم التردي الكبير في وضعه الصحي ونقصان وزنه.

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