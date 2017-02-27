تحذير من تعدي محاكم الاحتلال على مكانة الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

حذرت منظمة "قدسنا لحقوق الإنسان" المقدسية من تعدي محاكم الاحتلال الصهيوني على الحقوق الأساسية للمسلمين في المسجد الأقصى، ومحاولة فرض الرواية اليهودية على المكان.

وطالبت المنظمة في تعقيبها على قرار إدانة السيدة المقدسية سحر النتشة وعبير فواز من فلسطينيي 48 بالاعتداء على مقتحمي الأقصى بتحرك سريع للتصدي لمثل هذه القرارات.

وقالت المؤسسة: "إن المحكمة الصهيونية أسست قرارها على ادعاءات مقتبسة من قرارات المحاكم المختلفة ومن المحكمة العليا من جهة، ومصادر دينية يهودية من جهة أخرى".

وكان ما يسمى "بقاضي محكمة الصلح بالقدس" قرر أمس إدانة الفلسطينيتان سحر النتشة وعبير فواز بمحاولة منع وصول المقتحمين الصهاينة إلى الأماكن المقدسة وأنهما هتفتا "الله أكبر" ووقفنّ في وجه مجموعات من اليهود في المسجد الأقصى عام 2014، وكانت في إحدى هذه المجموعات عضوة الكنيست شولاميت معلم عن حزب البيت اليهودي."

ولفتت المؤسسة إلى أن المحكمة استعملت المفردات الدينية اليهودية لتضفي الصبغة اليهودية على المسجد الأقصى، وحددت حدود قدسية المكان وفقا للديانة اليهودية، محذرة من "استعمال الأدوات القانونية والقضائية من أجل فرض رواية تهويدية للمسجد الأقصى المبارك، دون الاستناد إلى أي دعائم قانونية".

ونبهت إلى أن القرار بعيد كل البعد على أن يوصف بأنّه قرار قضائي لما يحتويه من توظيف سيئ للقانون وللصلاحيات، ورأت فيه تعديا واضحا على الحقوق الأساسية للمسلمين وللشعوب العربية والإسلامية، وانتهاكا للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين.

ورأت أن قرار المحكمة المذكور "باطل بأصله ووصفه، لأنه يخدم الأجندات السياسية الدينية المتطرفة في المجتمع الصهيوني".

وأكدت حق السيدتين المبعدتين الشرعي والطبيعي في حرية العبادة وفي التواجد الحر والمطلق في المسجد الأقصى الخاص بالمسلمين.

وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك السريع والفوري من أجل التصدي لمثل هذه القرارات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمسلمين وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.