كيف تواجه مشاكل الهضم؟

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه ‫يمكن مواجهة مشاكل الهضم من خلال بعض الوسائل، على رأسها تناول الأطعمة الغنية ‫بالألياف الغذائية، مثل منتجات الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه ‫والبقوليات.

‫بدورها، توصي الجمعية الألمانية للتغذية بتناول نحو ثلاثين غراما من ‫الألياف الغذائية يوميا بالنسبة للبالغين.

‫وأضافت المجلة -في موقعها على الإنترنت- أن المشي بعد تناول الطعام يعمل ‫على تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الهضم، ولهذا الغرض يوصى ‫بالمشي في الهواء الطلق بسرعة معتدلة، بينما ينصح بتجنب النوم بعد تناول ‫الطعام.

كما ينصح بشرب كمية كافية من السوائل بمعدل يتراوح بين لترين وثلاثة لترات يوميا، ومن الأفضل شرب الماء والشاي غير المحلى بالسكر.

وبالنسبة للأشخاص الذين كثيرا ما يعانون من الإمساك فتنصحهم المجلة ‫الألمانية بالابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون والوجبات السريعة والخبز ‫الأبيض والحلويات والشوكولاتة.

أما إذا استمرت مشاكل الإمساك أو الحرقة أو الألم في المعدة يجب استشارة الطبيب.