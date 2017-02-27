لا طفرات تقنية في آيفون 8 المقبل

من المنتظر أن تطرح شركة آبل هذا الخريف الجيل الجديد من هاتف آيفون الذي سيحتفل بمرور عشر سنوات على طرح أول إصدار منه، ويتوقع أن يأتي الهاتف بميزات جديدة مثل شاشة عرض عالية الدقة والشحن اللاسلكي وأجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد، لكن رغم ذلك فإن أيا من هذه الميزات لا يمثل طفرة تقنية، إذ إن معظمها متاح بالفعل في هواتف منافسة منذ عدة سنوات.

ويسلط البطء النسبي من آبل في إضافة ميزات جديدة الضوء على حقيقة أن مستخدمي الهواتف المحمولة يحتفظون بهواتفهم لمدة أطول، بل ويؤكد تلك الحقيقة.

ويعتقد المحلل في شركة "كوين آند كو" تيموثي أركوري أن نحو 40% من هواتف آيفون في السوق عمرها أكثر من عامين، وهو رقم قياسي. كما يعدّ سببا قويا وراء ارتفاع أسهم آبل إلى مستويات قياسية؛ فالطلب على هواتف الشركة كبير حتى لو لم تكن تقدم طفرات تقنية.

ومن غير الواضح إن كانت آبل تعمدت تأجيل إضافة الميزات الجديدة لهاتفها آيفون 7 الذي وجهت له انتقادات بسبب عدم وجود اختلافات بينه وبين آيفون 6. كما رفضت الشركة التعقيب على المنتج الذي سيطرح في الأسواق.

غير أن الاستعداد للذكرى العاشرة لآيفون يوحي بأن إستراتيجية آبل ليست مدفوعة بالابتكار التقني بقدر ما تحركها دورات تحديث المستهلكين لهواتفهم بالإضافة لاحتياجات الشركة التجارية والتسويقية.

يقول المحلل في مركز تيكناليسيس للأبحاث بوب أودونيل "عندما تتشبع السوق يكون التجديد هو سر النمو. هذا بالضبط ما حدث لأجهزة الحاسوب، وهذا بالضبط ما حدث مع الحواسيب اللوحية، وقد بدأ يحدث مع الهواتف الذكية".

تتكتم آبل على تفاصيل بشأن الميزات التي أضافتها في آيفون 8، لكن محللين وتقارير من موردي المكونات الآسيويين وجهات أخرى تشير إلى أن من المرجح أن تعتمد شاشة الهاتف المقبل على تقنية "أولِد" (OLED)، وربما مع حواف منحنية، لكن محللين يقولون إنه من غير المتوقع طرح تصميم جديد تماما.

ولا تزال بعض التقنيات الجديدة المتوقعة، لا سيما الشحن اللاسلكي- غير مكتملة؛ فعلى سبيل المثال، تتيح شركة سامسونغ خاصية الشحن اللاسلكي لكنها تدعم معيارين في الشحن هما "تشي"، و"إير فيول"، وانضمت آبل في الآونة الأخيرة للمجموعة التي تدعم معيار "تشي"، لكن وفقا لمصدر مطلع، فلا تزال هناك خمس مجموعات مختلفة على الأقل تعمل على تقنية الشحن اللاسلكي داخل آبل.

أما بالنسبة لأجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد، فإنها موجودة بالفعل في هاتف آيفون 7. فالكاميرا الأمامية تضم ما يعرف باسم مستشعر وقت الرحلة (الذي يقيس المسافة بين الكاميرا والجسم المصوَّر بناء على سرعة الضوء)، الأمر الذي يساعد الكاميرا على الضبط التلقائي للصورة. ووفقاً لشركة تيك إينسايتس، التي تفحص الشرائح داخل الأجهزة الإلكترونية، فإن هذه التقنية تستخدم في هواتف كثيرة منها بلاكبيري.

وقال جيم موريسون، نائب رئيس تيك إينسايتس، إن بالإمكان تحديث جهاز الاستشعار هذا إلى نسخة عالية الدقة تتيح الرسم التفصيلي ثلاثي الأبعاد بهدف التعرف على الوجوه.

ويعتقد بعض المحللين استنادا إلى براءات اختراع قدمتها آبل بأن الشركة قد تلغي زر الصفحة الرئيسية من الهاتف وتضعه مع ماسح البصمات تحت شاشة العرض الأمامية، وربما تستخدمه أيضا بالتوازي مع ماسح لقزحية العين.