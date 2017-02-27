أونروا توقف عمل رئيس اتحاد موظفيها بغزة

قناة الأقصى - غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مساء الأحد أنها قررت ايقاف رئيس اتحاد الموظفين في قطاع غزة سهيل الهندي عن العمل مؤقتا، استجابة لمراسلات صهيونية.

وقال الناطق الرسمي لأونروا "كريس جانيس" إن الوكالة الدولية اتخذت قرارها "بعد اطلاعها على المراسلات الأخيرة من جانب السلطات الصهيونية".

وتابع "على ضوء تحقيقاتنا الداخلية المستقلة والجارية حاليا، فقد تم تزويدنا بمعلومات هامة ومن مصادر عدة، والتي بموجبها اتخذنا قرارنا بعد ظهر هذا اليوم، بتوقيف سهيل الهندي عن العمل، حتى استكمال التحقيقات".

وأشار إلى أنه كما هو متبع من كافة مؤسسات الأمم المتحدة فان أونروا ستضمن أن حقوق الموظف الإجرائية سيتم اتباعها.

وكان الهندي نفى ما أشاعته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بزج اسمه في انتخابات المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدا أن الخبر عار عن الصحة وسيقوم بملاحقة جهات النشر قانونيا.