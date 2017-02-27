حملة اعتقالات تطال 22 فلسطينيا بالضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، 22 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات في مختلف أنحاء الضفة المحتلة والقدس المحتلتيْن.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر معن احميدات من بلدة صوريف شمالي الخليل، والشاب مصعب السويطي من بيت عوـ، إضافة إلى اعتقال اثنين آخرين من بلدة يطا.

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الأسير المحرر شادي بشكار، إضافة إلى اعتقال مواطنين آخرين عقب دهم منازلهم في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس شمال الضفة،

وفي مدينة القدس، قامت قوات الاحتلال، بحملة دهم لمنازل المواطنين في بلدتي كفر عقب، والعيزرية، بالإضافة إلى مخيّم شعفاط، اعتقل خلالها أربعة فلسطينيين، فيما اعتقل خامسا من بلدة بيت حنينا.

كما اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة عزون شرقي قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين من قريتي كفل حارس، وحارس قرب سلفيت.

واعتقلت القوات الصهيونية فلسطينييْن من بلدة حوسان غربي بيت لحم جنوب الضفة.