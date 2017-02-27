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صحة: تنام أكثر من 9 ساعات بالليلة؟.. احذر الإصابة بـ ألزهايمر

الإثنين 27 فبراير 2017 06:35 ص بتوقيت القدس المحتلة

صحة: تنام أكثر من 9 ساعات بالليلة؟.. احذر الإصابة بـ ألزهايمر

قناة الأقصى - وكالات

حذرت دراسة أميركية من أن النوم لأكثر من تسع ساعات في الليلة يزيد احتمالات الإصابة بمرض ألزهايمر وخرف الشيخوخة.

ونشرت نتائج الدراسة التي أجراها علماء أعصاب في جامعة بوسطن الأميركية في دورية "علم الأعصاب" الأحد، وفحص الباحثون السجلات الطبية لأكثر من 5200 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثين و62 عاما.

وكان الهدف من هذه الدراسة في البداية هو تقييم عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات.

ولاحظ الباحثون خلال الدراسة وجود ارتباط بين النوم لأكثر من تسع ساعات يوميا وبين الإصابة بالخرف وألزهايمر، فقاموا بمراقبة هؤلاء الأشخاص لمدة عشر سنوات لفهم العلاقة بين كثرة النوم وألزهايمر.

ووجد فريق البحث أن الأشخاص الذين ينامون بشكل منتظم أكثر من تسع ساعات يوميا هم أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين ينامون بمعدل طبيعي يتراوح بين سبع وثماني ساعات.

وقالت رئيسة فريق البحث سودها سيشادري إن "الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة يوميا قد يحتاجون لتقييم ورصد لمشاكل التفكير والذاكرة".

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