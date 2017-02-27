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الاحتلال منع 100 صنف من دخول غزة منذ بداية 2017

الإثنين 27 فبراير 2017 02:56 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال منع 100 صنف من دخول غزة منذ بداية 2017

قناة الأقصى - غزة

أفاد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بأن عدد الأصناف الممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة من قبل الاحتلال الصهيوني، قد بلغ مائة صنف جديدة منذ بداية عام ٢٠١٧ .

وقال النائب في المجلس التشريعي، في تصريح صحفي له، إن الاحتلال يشدد الحصار على قطاع غزة، ويستهدف معظم المواد الخام، لافتًا إلى أن عدد الأصناف في قوائم السلع الممنوعة أصبح ٥٠٠.

وشدد الخضري على أن الاحتلال "يستهدف بشكل واضح أي صنف يسهم في تشغيل أيدي عاملة وإمكانية تحقيق تنمية، بما يصيب قطاع الصناعة بالشلل"، مؤكدًا أن إدراج أصناف ممنوعة بات بشكل شبه يومي.

ورأى أن منع إدخال أصناف معينة "يُسهم في تأزيم الأوضاع بما ينعكس على كل القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية، ويؤخر تنفيذ مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية".

ولفت الخضري النظر إلى أن أكثر من 5000 منشأة اقتصادية "قلّصت أعمالها في غزة بسب الحصار والسياسة الصهيونية في المعابر والتضييق على التجار".

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