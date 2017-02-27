1200 يوم على نزوح لاجئي مخيم السبينة دون حلّ لمعاناتهم

قناة الأقصى - دمشق

تستمر حواجز الجيش النظامي السوري بمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وذلك بالرغم من خلو المخيم من أي وجود للمعارضة السورية المسلحة.

وطالب أبناء مخيم السبينة، الجيش السوري والمجموعات الموالية له بفتح الطريق إلى مخيمهم، وذلك بعد (1200) يوم على منعهم من العودة إليه.

وكان سكان المخيم قد أجبروا على ترك المخيم بسبب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل.

وتشير تقديرات شهود عيان لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إلى أن أكثر من 80% من المخيم مدمر تدميرا كبيرا.