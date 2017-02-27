  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

1200 يوم على نزوح لاجئي مخيم السبينة دون حلّ

الإثنين 27 فبراير 2017 02:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

1200 يوم على نزوح لاجئي مخيم السبينة دون حلّ

قناة الأقصى - دمشق

تستمر حواجز الجيش النظامي السوري بمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وذلك بالرغم من خلو المخيم من أي وجود للمعارضة السورية المسلحة.

وطالب أبناء مخيم السبينة، الجيش السوري والمجموعات الموالية له بفتح الطريق إلى مخيمهم، وذلك بعد (1200) يوم على منعهم من العودة إليه.

وكان سكان المخيم قد أجبروا على ترك المخيم بسبب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل. 

وتشير تقديرات شهود عيان لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إلى أن أكثر من 80% من المخيم مدمر تدميرا كبيرا.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

مهجرو مخيم خان الشيح بإدلب يطلقون نداء مناشدة للأونروا
thumb (2)

حماس: اقتحام مخيم الفارعة والتنكيل بأهله إرهاب منظم

الحرب تدمر 70% من مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين في سوريا
maxresdefault

شهيدة واشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك
صورة من المخيم

إصابة جندي صهيوني خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس

الأخبار الرئيسية

منذ 10 ساعات

مؤتمر فلسطينيي الخارج يدعو إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير
منذ 9 ساعات

السنوار يهاتف مشعل ويبحثان عدة قضايا
منذ 12 ساعة

إصابات بمهاجمة الاحتلال لمدرستين بالخليل وبيت لحم
منذ 11 ساعة

حماس تنظم وقفة تضامنية مع الأسيرين البرغوثي والقيق بخانيونس
منذ 12 ساعة

131 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة
منذ 12 ساعة

الزهار رئيسًا لكتلة حماس البرلمانية

مقالات

فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

إياد القرا
الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

غسان مصطفى الشامي
المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

د. عصام شاور
(وثيقة البراق)

(وثيقة البراق)

د.يوسف رزقة