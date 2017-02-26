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الاحتلال يهدم منزل مدير جمعية الأقصى بالداخل المحتل

الأحد 26 فبراير 2017 08:19 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزل مدير جمعية الأقصى بالداخل المحتل

هدمت قوة كبيرة من الاحتلال ، منزل غازي عيسى مدير جمعية الأقصى وعضو اللجنة الشعبية في كفر قاسم، دون سابق انذار، استمراراً لمسلسل التنكيل والتضييق على فلسطينيي الداخل.

وبين غازي عيسى، أن شرطة الاحتلال شرعت بهدم منزله بحجة عدم ترخيصه، على الرغم من أن القضية ما زالت تتداول في أروقة المحاكم وعلى الرغم من أن هناك مفاوضات معها.

وأشار الى أنه يعاني من فشل كلوي مزمن ويعيش حالياً في بيت أهله ولا يقوى على صعود الدرج، وأن المنزل الذي تم هدمه يتبع لملكية العائلة.

وعقب عيسى، " لا أقدر على التعبير عن حقيقة شعوري وأنا أرى منزلي يهدم أمام عيناي، لكني لن أكون أفضل من أهل أم الحيران ولا قلنسوة ولا أي من أصحاب البيوت المهددة بالهدم في الداخل الفلسطيني لذا أدعو القيادة للتحرك سريعاً لوقف هذا الطوفان الجارف".

وقال الشيخ صفوت فريج نائب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس جمعية الأقصى" سنبني البيت من جديد ولن يكسروا ارادتنا في الحياة، نحن اصحاب الارض والبلاد ولن نتوقف عن رباطنا في ارضنا".

وتابع فريج:" ظننا للحظة انهم بعد جريمتهم في ام الحيران وقلنسوة سيوقفون حربهم على الأقلية العربية الاصلية في البلاد، لكن حقدهم الأعمى لكل ما هو عربي هو الذي يحركهم".

وأضاف: "مرة تلو الاخرى تؤكد الحكومة الفاشية على عداوتها للمواطنين العزل من خلال هدم البيوت وعدم الاكتراث لحياة الناس".

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