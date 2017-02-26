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في أول مكالمة هاتفية يجريها منذ 4 سنوات

السنوار يهاتف مشعل ويبحثان عدة قضايا

الأحد 26 فبراير 2017 05:48 م بتوقيت القدس المحتلة

السنوار يهاتف مشعل ويبحثان عدة قضايا

هاتف الرئيس الجديد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة الأستاذ خالد مشعل مساء اليوم الأحد، في أول مكالمة له منذ أربع سنوات، ووضعه في صورة الوضع الشوري الديمقراطي الذي جرت فيه الانتخابات الأخيرة في القطاع وهي المرحلة الأولى والتي ستستكمل مع الضفة والخارج.

وجرى الحديث في القضايا كافة بعمق وتوسع بما في ذلك نتائج زيارة وفد الحركة والاجتماعات الحركية والوطنية التي شارك فيها نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مع إخوانه في قيادة الحركة في الخارج والضفة برئاسة خالد مشعل.

واستعرض مشعل والسنوار الآفاق الواعدة للحركة ومستقبلها، مشيدين بوحدة الحركة وأعرافها التنظيمية ولحمتها الداخلية بما في ذلك التمسك بثوابتها، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

وثمنا خلال الاتصال مؤتمر فلسطينيي الخارج، الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية، مشيدين بجهود المشاركين والقائمين عليه.

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