حماس تنظم وقفة تضامنية مع الأسيرين البرغوثي والقيق بخانيونس

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم الأحد وقفة تضامنية مع الأسرى، وخاصة الأسيرين البرغوثي.

وشارك في الوقفة جمعية واعد للأسرى والمحررين، والأسرى المحررون، وأهالي الأسرى، وجمع من أبناء شعبنا ووجهائه.

وقال عبد الله قنديل مدير جمعية واعد: "نحن واثقون من الشارع الفلسطيني لديه القدرة على تحريك أكبر قدر من الجماهير والإعلام لتخفيف الإضراب على محمد القيق"، مؤكداً أنه كلما تحرك الشارع مبكراً كلما كان ذلك عاملاً مساعداً في إنهاء اضرابه.

وبخصوص الأسير القائد نائل البرغوثي، دعا قنديل لضرورة التحرك العاجل والسريع من أجل الإفراج عنه بكافة الأشكال والسبل.

وناشد قنديل الدول الراعية لصفقة وفاء الأحرار ورأسها الشقيقة مصر بالعمل على الإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم ومحاكمتهم من جديد، حيث بلغوا أكثر من 50 أسيراً وأسيرة.

من جهته قدم الأسير المحرر أيمن الشراونة التحية للأسرى المضربين وفي مقدمتهم محمد القيق، مؤكداً أن الأسير القيق في نهاية المطاف سيحقق انتصاره على سجانه الصهيوني.

وتساءل الشراونة عن جهود المؤسسات الرسمية والسلطة الفلسطينية في نصرة قضية السجون، وخاصة الأسرى القدماء نائل البرغوثي 37 عاماً ولينا الجربوني 14 عاماً.

وأضاف مخاطباً الأسرى: "أن حريتكم ستكون قريبة بإذن الله تعالى، طالما المقاومة بخير، وسيخضع الاحتلال لشروط المقاومة رغم المماطلة الطويلة".

ومن الجدير ذكره أن الأسير الصحفي محمد القيق يواصل اضرابا مفتوحا لليوم 21 على التوالي، بسبب الاعتقال الإداري التعسفي بحقه من قبل قوات الاحتلال ، ومؤخراً جدد الاحتلال الحكم الصادر بحق الأسير نائل البرغوثي المفرج عنه في صفقة الأحرار.