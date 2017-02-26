الهندي: التلويح بقوات دولية في غزة "حرب نفسية"

قناة الأقصى - غزة



استبعد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، يوم الأحد، شن الكيان الصهيوني عدوانًا جديدًا على قطاع غزة، معتبرًا أن تهديدات الاحتلال- بما في ذلك المطالبة بوجود قوات دولية في غزة- تأتي في إطار الحرب النفسية.

ورغم ذلك، طالب الهندي خلال لقاء طلابي نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد في الجامعات الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية بالجهوزية في كل الأحوال.

مؤتمر فلسطينيي الخارج

وبشأن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المنعقد في إسطنبول، قال الهندي إن المؤتمر يأتي في سياق تفعيل دور الشتات الفلسطيني، وليس بديلًا عن المنظمة، أو إعادة بنائها وفق اتفاق القاهرة عام 2005.

وأشار إلى أن منظمة التحرير غابت منذ أكثر من ربع قرن عن دورها تجاه الفلسطينيين في الشتات، وتحتاج لإعادة بناء.

وأضاف أن "شلل المنظمة انعكس شللاً على الاتحادات والنقابات والمنظمات، وعطّل دور وجهد 6 مليون فلسطيني في الخارج، وصادر تمثيلهم وحضورهم وحقهم في تقرير مصيرهم".

وتابع "أكثر من نصف شعبنا في مخيمات الشتات، ومن المفترض أن يكون لهم اتحادات ونقابات ومنظمات جماهيرية وطلابية تمثلهم، ويعقدون انتخابات دورية ويقومون بفعاليات ودورات ومؤتمرات برعاية منظمة التحرير الفلسطينية".

وذكر أن المؤتمر ليس اعتداءً على دائرة المغتربين في منظمة التحرير، ولا التفافًا على اختصاصها ودورها، ومن يدّعي ذلك فهو "عبثٌ جديد في الساحة الفلسطينية"، متمنيًا للمؤتمر النجاح والتوفيق.

وأكمل "فلتوافق قيادة المنظمة على تفعيل اتفاق القاهرة 2005 القاضي بإعادة بنائها على أسس سياسية وديمقراطية جديدة، وانتخاب مجلس وطني جديد حيثما أمكن، والتوافق على أعضائه في المناطق التي يتعذر فيها الانتخابات، لتصبح بذلك ممثلاً لكل القوى والفصائل بما فيها حماس والجهاد في الداخل ومناطق الشتات، ويصبح من حقنا أن نتحدث عن اعتداء على مهام المنظمة".

"رحيل السلطة"

وفي موضوع آخر، طالب الهندي بـ"رحيل السلطة التي لا تحمي الشعب الفلسطيني والتي تنسق مع العدو ضد الانتفاضة وقوى المقاومة".

وقال: "السلطة التي فشلت في تحقيق أي من مصالح شعبها تؤكد فشلها أيضًا في تحقيق مشروعها التي جاءت لتسويقه (حل الدولتين)، والذي أُعلن تأبينه في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وطالب بأهمية "مصارحة الشعب الفلسطيني بإعلان فشل حل الدولتين"، والتوقف عن الاعتراف بالمفاوضات والعدو، وإلغاء اتفاق أوسلو كما جاء في مبادرة الحركة سابقاً".

أما فيما يتعلق بالانتخابات البلدية، قال الهندي إن الهدف المعلن من الانتخابات البلدية هو تحسين أداء المجالس البلدية، لكنه أضاف "هذا ليس صحيحًا لأن القضية ليست إدارية بقدر ما هي مسألة سياسية مرتبطة بالاحتلال، الذي يرهن مصالح المواطنين، والخدمات البلدية خاصةً في الضفة المحتلة، كما ترتبط كذلك بالتمويل الغربي الذي له اشتراطات".

وذكر أنه "جرى تعطيل انتخابات بلدية وافقت عليها حركة حماس لحسابات انتخابية حزبية"، متسائلًا: "ما الجديد الذي دفع السلطة لإعلان انتخابات بدون توافق مع غزة.

وأكد الهندي أن أي انتخابات على أي مستوى بدون توافق تعزز الانقسام وتسمم الأجواء.