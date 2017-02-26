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خلفًا للحية

الزهار رئيسًا لكتلة حماس البرلمانية

الأحد 26 فبراير 2017 02:44 م بتوقيت القدس المحتلة

الزهار رئيسًا لكتلة حماس البرلمانية

قناة الأقصى - غزة 
 

انتخبت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي صباح الأحد هيئة جديدة لقيادتها في المرحلة المقبلة برئاسة محمود الزهار خلفًا للنائب خليل الحية.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب مشير المصري في تصريح له إن هذه الانتخابات تأتي تكريسًا للعمل الديمقراطي وإيمانًا بالتداول القيادي بين نوابها".

وثمن عمل هيئة الكتلة السابقة في خدمة أهدافها واجتهادها في تطبيق برنامجها الانتخابي في شتى المجالات، مبينًا أن هذه المرة التاسعة التي تجري فيها الانتخابات بشكلها الدوري لاختيار قيادتها البرلمانية.

وذكر المصري أن القيادة الجديدة للكتلة ستسعى لاستنهاض الحالة البرلمانية بتعزيز التواصل مع الكتل والقوائم الأخرى وصولًا لتفعيل التشريعي في الضفة أسوة بغزة باعتباره الشرعية الدستورية والشعبية التي يجب أن يبقى مظلة للكل الوطني.

وأفرزت النتائج انتخاب مروان أبو راس نائبًا للرئيس، والنائب محمد فرج الغول أمينًا للسر، فيما انتخب النائب مشير المصري متحدثًا باسمها، والنائب جمال نصار أمينًا للصندوق.

وتجرى كتلة التغيير والاصلاح التي تشكل الأغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي انتخابات قيادتها للمرة التاسعة.

وتعاقب على رئاسة الكتلة منذ انطلاقتها عدد من النواب وهم الزهار وخليل الحية، والشهيد سعيد محمد صيام، ومحمد فرج الغول.

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