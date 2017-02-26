إصابات بمهاجمة الاحتلال لمدرستين بالخليل وبيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب عدد من الطلبة والمعلمين، صباح اليوم الأحد، جراء سلسلة اعتداءات نفذتها جيش الاحتلال الصهيونيي على مدرستين في محافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

وأفاد الصحفي صبري جبريل أحد سكّان البلدة أنّ قوّة عسكرية صهيونية حاولت اقتحام المدرسة، قبل أن يمنعهم الجنود، ما دفعهم لرش غاز الأعصاب في وجوههم.

وأوضح أنّ معلّمين أصيبا بالاختناق الشديد، فيما جاء الاقتحام بعد إحياء طلبة المدرسة الذكرى الأربعين لاستشهاد الفتى قصي العمور في مواجهات بالبلدة.

واندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص المطاطي في المواجهات.

وفي مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، اقتحمت قوّة عسكرية صهيونية المدرسة، وحاولت اعتقال عدد من الطلبة.