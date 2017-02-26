262 عائلة بغزة تتلقى دعمًا من "أونروا" لإعادة الإعمار

قناة الأقصى - شؤون اللاجئين



قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنها تنوي توزيع 1.8 مليون دولار أمريكي على أعمال إعادة الإعمار وأعمال الإصلاحات، خُصص منها مبلغ ( 832,531دولار أمريكي) لأعمال إعادة الإعمار، ومبلغ ( 933,420 دولار أمريكي) لأعمال إصلاح المساكن المدمرة بشكل بالغ.

وأوضحت "أونروا" في بيان لها الأحد أن الأموال ستصل إلى ما مجموعه 262 عائلة لاجئة من مختلف أنحاء قطاع غزة، وستتمكن العائلات من الحصول على المساعدة عبر البنوك المحلية هذا الأسبوع.

وأضافت أن هذه الدفعات ستكون إما الثانية أو الثالثة للعائلات حتى تتمكن من استكمال القيام بأعمال إعادة البناء أو الإصلاح.

وأشارت إلى أن الإيواء الطارئ، بما يشمل من دعم لإصلاح المساكن وإعادة البناء وحلول الإيواء المؤقتة يعتبر أولوية قصوى لديها، حيث تبقى ملتزمة بدعم العائلات المتضررة، رغم أن ذلك يتطلب تمويل جديد لمواصلة العمل ببرنامج المساعدات النقدية للإيواء.