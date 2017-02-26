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بحماية شرطة الاحتلال

بالصور والفيديو : 131 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

الأحد 26 فبراير 2017 02:21 م بتوقيت القدس المحتلة

131 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

قناة الأقصى - القدس المحتلة 
 

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، بعدما فتحته الساعة السابعة، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين خلال الفترة الصباحية.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فراس الدبس إن 131 متطرفًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وتاريخه.

وأوضح أن مستوطنين حاولوا أداء طقوس وشعائر تلمودية عند باب الرحمة في الجهة الشرقية للأقصى، كما نفذوا أعمالًا استفزازية خلال الاقتحام، إلا أن الحراس والمصلين تصدوا لهم.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال واصلت فرض إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب.

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض بشكل يومي عدا "الجمعة والسبت" لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين والجماعات المتطرفة، وسط قيود مشددة تفرض على دخول المصلين إليه.

131 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة
131 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة
131 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة
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