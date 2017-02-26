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ستشكل نقطة تحول في تاريخ المؤتمر

مؤتمر فلسطينيي الخارج يستأنف فعالياته بمفاجأة مصيرية

الأحد 26 فبراير 2017 12:46 م بتوقيت القدس المحتلة

مؤتمر فلسطينيي الخارج يستأنف فعالياته بمفاجأة مصيرية

قناة الأقصى - إسطنبول 
 

يستأنف مؤتمر فلسطيني الخارج فعالياته في يومهِ الثاني بمفاجأة بارزة ونقطة تحول جدية في تاريخ المؤتمر .

وكانت هيئة المؤتمر قد أعلنت صباح اليوم عن تشكيل مؤسسة رسمية بهياكل تنظيمية، وانتخبت المفكر أنيس القاسم رئيسًا لها.

في حين تم انتخاب كلًا من المفكر سليمان أبو ستة رئيسًا للأمانة العامة وماجد الزير نائبًا أولًا ونائلة الوعري نائبًا ثانيًا، ومحمد الأنصاري أمينًا للسر ومنير شفيق رئيسًا للجان .

وذكرت أن المؤتمر شكّل نحو 13 لجنة لممارسة مهامه، واستمراريتها تتعلق بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وأبرزها حق العودة، والاستيطان، ومدينة القدس المحتلة، والمواضيع المتعلقة بالفلسطينيين في الداخل والخارج.

وقال إن تفعيل عمل اللجان سيكون مباشرة بعد انتهاء المؤتمر، متوقعًة عقد لقاء عمل خلال فترة قصيرة لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر على أرض الواقع.

وأشارت الهيئة إلى أن أعضاء اللجنة التأسيسية توافقوا على أن يكون مقر المؤتمر في بيروت.

وكان المؤتمر قد انطلق في صباح يوم السبت الموافق 25/2/2017 بحضور شعبي كبير وبارز من فلسطيني الخارج الذي حضروا من أكثر من 60 دولة للمشاركة فيه، وستنتهي فعالياته ظهيرة الأحد .

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