اعتصام لطلاب مدرسة "النخبة" احتجاجًا على إغلاقها

قناة الأقصى - القدس المحتلة



اعتصم العشرات من طلاب مدرسة "النخبة" الأساسية صباح الأحد، أمام مبنى المدرسة في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، احتجاجًا على قرار سلطات الاحتلال الصهيونية إغلاقها.

ورفع طلاب المدرسة لافتات احتجاجية ضد إغلاق مدرستهم، وطالبوا بإعادة فتحها أمامهم، وأنه لا داعي لإغلاقها.

وكانت المحكمة العليا الصهيونية صادقت الخميس، على قرار اغلاق مدرسة النخبة الابتدائية في صور باهر، بدعوى أنها "تحرض ضد الكيان وتعمل لصالح حماس"، وذلك بعد رفضها الالتماس الذي قدمته المدرسة في سبيل عدم إغلاقها.

وأوضح مدير المدرسة لؤي بكيرات أن الاحتلال لا يملك أي دليل على ادعاءاته، كون المدرسة ملتزمة بالمنهاج الفلسطيني المصرح تدريسه في مدينة القدس، ولا تنتمي لأي فصيل فلسطيني.

وأضاف أنهم مستعدون لاستقبال أي وفد من بلدية الاحتلال لفحص ما إذا كان هناك أي خروقات في طريقة التعليم أو بناء المدرسة.

من جانبه، قال أحد أولياء الأمور في المدرسة عمار دبش لـ "ديلي 48" إن قرار الاحتلال بإغلاق المدرسة يهدد المصير التعليمي لـ 250 طالبًا مقدسيًا.

وأوضح أنهم يحتشدون اليوم للضغط على سلطات الاحتلال للسماح لهم باستئناف التعليم داخل صرح المدرسة، لأن بقاء الطلاب من غير حاضنة تعليمية يهدد مستقبلهم.

وأشار إلى أنه قبل أشهر حضر أحد موظفي بلدية الاحتلال وأجرى فحوصات للمدرسة من حيث صلاحية بنائها وأهليتها للتعليم، وأعطى موافقة على أن المدرسة مؤهله للتعليم، وليس هناك أي موانع لإيقافها، لكن القرار الأخير الذي أصدرته وزارة التعليم الصهيونية لم تعرف حيثياته حتى الآن بالنسبة لأولياء الأمور.

بدوره، قال الطالب في مدرسة النخبة عمر دبش إن الاعتصام يأتي اليوم حتى يعودوا إلى مدرستهم التي أغلقها الاحتلال.

وأضاف "وفي حال لم يسمح لهم باستئناف تعليمهم داخل المدرسة، فإن العام الدراسي سيضيع عليهم، مبينًا أن لا خيار أمامهم سوى العودة إلى مقاعدهم الدراسية.

وكانت لجان أولياء أمور طلاب مدارس صور باهر اجتمعت أمس السبت، في ساحة المدرسة بخصوص إغلاقها، وقررت في نهايته اعتبار اليوم، يومًا دراسيًا عاديًا للطلاب، ويتم مزاولة الحصص الدراسية في الشارع أمام المدرسة، بسبب إغلاقها.

وأكدت اللجان "أنها ستُصعّد من خطواتها الاحتجاجية على قرار إغلاق المدرسة، الذي اتخذته وزارة المعارف بحكومة الاحتلال، بتهم وصفتها بأنها مختلقة وغير حقيقية، وهدفها ضرب القطاع التعليمي في القدس.