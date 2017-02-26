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الرويضي يطلع مدير "الألكسو" على اعتداءات الاحتلال

الأحد 26 فبراير 2017 10:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

الرويضي يطلع مدير "الألكسو" على اعتداءات الاحتلال

قناة الأقصى - غزة 
 

التقى ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" عبد الله المحارب والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارة الأخير إلى فلسطين.

واستعرض الرويضي أمام الضيف الأوضاع الصعبة التي تعيشها مدينة القدس وبشكل خاص المساس بالإرث الاسلامي في محيط المسجد الأقصى المبارك منطقة القصور الأموية ومقبرة باب الرحمة والأنفاق الخطرة التي تحفر في محيط المسجد، وبشكل خاص في حي وادي حلوه في سلوان.

وعرض مشروع إعلان إقامة ما يعرف بـ(مغطس الهيكل) في القصور الأموية المجاورة لسور الأقصى من الجهة الجنوبية، ومشاركة رئيس بلدية الاحتلال ووزراء من اليمين المتطرف الصهيوني في حفل خاص أقيم بالمناسبة، بما يؤكد استمرار اعتداء "الاحتلال" على المقدسات الاسلامية وعلى الارث الاسلامي الحضاري، وعلى تاريخ المدينة الإسلامي، ويؤكد عدم احترامها لقرارات المؤسسات الدولية، وخاصة القرار رقم 2253.

وأطلع الرويضي المدير العام للمنظمة العربية على مخاطر الاعتداءات المتكررة على مقبرة باب الرحمة من قبل ما يعرف ب"دائرة الطبيعة" التي هي جزء من حكومة الاحتلال وبحماية الشرطة الصهيونية بما فيها الاعتداء على قبور المسلمين بالهدم ومنع الدفن بما مساحته 40% من المقبرة، ومحاولة اعتبارها جزء من الحدائق التوراتيه اليهودية في اعتداء على حرمة المقابر الاسلامية على تاريخ المقبرة الإسلامي.

وشرح مفهوم التقسيم الزماني والمكاني والاقتحامات اليومية للمستوطنين للأقصى، ومحاولات بعضهم إقامة صلوات تلمودية في ساحاته، ومحاولة إدخال غرفة زجاجية لساحات المسجد لفرض أمر واقع يتجاوز دائرة الأوقاف الإسلامية كجهة مسؤولة عن إدارة المسجد إداريًا وفنيًا وأمنيًا.

بدوره، أكد المحارب أنه سيعمل على إصدار فيلم خاص بهذه الاعتداءات لعرضه بشكل موحد من قبل الإذاعات والتلفزة العربية، كما سيعمل على إصدار نشرات خاصة وتقارير توثق كافة الاعتداءات، واستمرار التنسيق مع الأطراف العربية والإسلامية بالخصوص، وسينسق لذلك من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

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