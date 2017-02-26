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سلوان: مواجهات ليلية وإلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال

الأحد 26 فبراير 2017 10:23 ص بتوقيت القدس المحتلة

سلوان: مواجهات ليلية وإلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

اندلعت مساء السبت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيونية في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال مدعومة بوحدة الكلاب اقتحمت حي عين اللوزة بالبلدة وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية، وأغلقت الحي بالكامل، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

وأوضح أن تلك القوات أطلقت الرصاص الحي باتجاه المنازل بشكل عشوائي بالحي، دون أن يبلغ عن إصابات، لافتًا إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان والقوات.

وأشار إلى أن قوات المشاة انتشرت بالحي بشكل مكثف، وشرعت بتفتيش المركبات، مما أدى إلى حدوث أزمة مرورية بالحي.

وفي السياق، ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الاحتلال في بلدة سلوان، وذكرت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أن مجهولين ألقوا الحجارة والمفرقات والزجاجات الحارقة باتجاه الشرطة، دون الإبلاغ عن اصابات.

وأوضحت أن الشرطة باشرت بأعمال البحث عن ملقي الحجارة.

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