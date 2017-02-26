الاحتلال يُحول مقدسيين للاعتقال الإداري

قناة الأقصى - شؤون الأسرى



أفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين بأن وزير الجيش الصهيوني أصدر الخميس قرارًا بتحويل شابين مقدسيين للاعتقال الإداري.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال حولت الأسير المحرر مجد درويش من قرية العيسوية للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، والأسير المحرر محمود عبد اللطيف من البلدة القديمة للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن درويش وعبد اللطيف عريسين وهما من الأسرى السابقين، وقد تعرضا للاعتقال والإبعاد اكثر من مرة.

ومن جهة ثانية، مددت سلطات الاحتلال توقيف مدير دائرة المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو إلى اليوم الأحد، علمًا أنها اعتقلته الخميس، وحولته للتحقيق في مركز شرطة "القشلة" بالقدس القديمة.

وكانت شرطة الاحتلال أفرجت عن الفتى عبدالله أبو عصب ووالدته سوزان أبو عصب بعد اعتقالهما من منزلهم في قرية العيسوية.