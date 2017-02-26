  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

هاتف نوكيا 3310 المعروف بـِ " بشار " يعود من جديد !

الأحد 26 فبراير 2017 08:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

هاتف نوكيا 3310 المعروف بـِ " بشار " يعود من جديد !

قناة الأقصى - غزة

كشفت تقارير إخبارية عن مواصفات هاتف نوكيا "3310" الذي تنوي الشركة الفنلندية إعادة إطلاقه هذا الأسبوع في مدينة برشلونة الإسبانية.

وحسب موقع "Vtech"، فإن الهاتف لن يحتوي على نظام حديث مثل " أندرويد"، بل سيحتوي على مواصفات كلاسيكية.

وعوضا عن البلاستيك كما في الهاتف القديم، ستغطي نوكيا النسخة الجديدة بمادة البوليمر الأخف وزنا.

وسيأتي "نوكيا 3310" في عدة ألوان قريبة من ألوان الهاتف القديم.

وسيكون الهاتف الجديد أقل حجما وأخف وزنا، وشاشته ملونة لكنها ليست عالية الدقة.

ومن الميزات الأخرى للهاتف العمر الطويل لبطاريته.

وفور إعلان شركة نوكيا نيتها إعادة إطلاق هاتف 3310، غزا الإنترنت سيل من التسريبات والصور والأخبار بشأن شكل الهاتف وسعره مواصفاته.

ومن المقرر أن تعرض نوكيا الهاتف في معرض برشلونة للهاتف الجوال في برشلونة، وذلك خلال مؤتمر صحفي هناك بالإضافة إلى 3 هواتف أخرى.

وأطلق الهاتف للمرة الأولى عام 2000، وحاز على شعبية كبيرة بين المستخدمين ويعد واحدا من أكثر الهواتف رواجا في العالم إذ بيع منه 126 مليون هاتف.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

مؤتمر "فلسطينيو الخارج".. رفضٌ لأوسلو ودعوات لفتح أبواب المنظمة المؤصدة

21 عاما على عمليات "الثأر المقدس"
الاحتلال

"الاحتلال" يمنع نشاط "هيومن رايتس ووتش"
جنود الاحتلال

إغلاق مدرسة مقدسية بذريعة التحريض ضد "الكيان الصهيوني"
thumb

نتنياهو يدعم العفو عن الجندي قاتل الشهيد "الشريف"

الأخبار الرئيسية

منذ 29 دقيقة

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة
منذ 18 ساعة

مؤتمر "فلسطينيو الخارج".. رفضٌ لأوسلو ودعوات لفتح أبواب المنظمة المؤصدة
منذ 20 ساعة

حماس تستنكر حادث قتْل العمال بنفق رفح
منذ 22 ساعة

انطلاق أعمال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج باسطنبول
منذ 20 ساعة

21 عاما على عمليات "الثأر المقدس"
منذ 21 ساعة

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين ومعتقلان يواصلان الإضراب

مقالات

فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

إياد القرا
الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

غسان مصطفى الشامي
المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

د. عصام شاور
(وثيقة البراق)

(وثيقة البراق)

د.يوسف رزقة