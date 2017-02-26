هاتف نوكيا 3310 المعروف بـِ " بشار " يعود من جديد !

قناة الأقصى - غزة



كشفت تقارير إخبارية عن مواصفات هاتف نوكيا "3310" الذي تنوي الشركة الفنلندية إعادة إطلاقه هذا الأسبوع في مدينة برشلونة الإسبانية.

وحسب موقع "Vtech"، فإن الهاتف لن يحتوي على نظام حديث مثل " أندرويد"، بل سيحتوي على مواصفات كلاسيكية.

وعوضا عن البلاستيك كما في الهاتف القديم، ستغطي نوكيا النسخة الجديدة بمادة البوليمر الأخف وزنا.

وسيأتي "نوكيا 3310" في عدة ألوان قريبة من ألوان الهاتف القديم.

وسيكون الهاتف الجديد أقل حجما وأخف وزنا، وشاشته ملونة لكنها ليست عالية الدقة.

ومن الميزات الأخرى للهاتف العمر الطويل لبطاريته.

وفور إعلان شركة نوكيا نيتها إعادة إطلاق هاتف 3310، غزا الإنترنت سيل من التسريبات والصور والأخبار بشأن شكل الهاتف وسعره مواصفاته.

ومن المقرر أن تعرض نوكيا الهاتف في معرض برشلونة للهاتف الجوال في برشلونة، وذلك خلال مؤتمر صحفي هناك بالإضافة إلى 3 هواتف أخرى.

وأطلق الهاتف للمرة الأولى عام 2000، وحاز على شعبية كبيرة بين المستخدمين ويعد واحدا من أكثر الهواتف رواجا في العالم إذ بيع منه 126 مليون هاتف.