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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة

الأحد 26 فبراير 2017 08:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة

قناة الأقصى  رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين من مدن وبلدات الضفة المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر محلية إن الاعتقالات طالت الأسير المحرر والناشط الإعلامي عبد الله شتات، بعد دهم منزله ببلدة بديا بمدينة سلفيت شمال القدس المحتلة، إضافة إلى اعتقال الشاب سعيد أبوهنية من بلدة عزون شرقي قلقيلية شمالا.

كما طالت الاعتقالات فلسطينييْن من بلدة حوسان غربي بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وفي مدينة القدس، اندلعت الليلة الماضية مواجهات مع الاحتلال في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في بلدة كفر عقب شمالي المدينة.

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