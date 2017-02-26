وقفة تضامنية مع الأسير "القيق" بالخليل

نظم نشطاء اليوم السبت وقفة تضامنية مع الأسير الصحفي محمد القيق أمام منزله في بلدة دورا بالخليل، بمشاركة مؤسسات حقوقية وأهالي الشهداء والأسرى وحشد من المواطنين.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور الصحفي القيق وزملائه الأسرى ولافتات طالبوا فيها بإطلاق سراحه فوراً وإلغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

وأكد رئيس هيئة الأسرى عيسيى قراقع أن الوقفة تأتي تضامناً مع الأسير القيق وباقي الأسرى المضربين عن الطعام، وهي تحمل رسالة أن حكومة الاحتلال ترتكب جريمة تخالف كل الشرائع والمواثيق الدولية وهي سياسة انتقام وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب قراقع المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذا العدوان على حقوق وكرامة المعتقلين الفلسطينين، داعياً إياهم إلى التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى والإفراج عنهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري.