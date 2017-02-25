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أجهزة السلطة تفض اعتصاما لحزب التحرير بالخليل

السبت 25 فبراير 2017 06:52 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تفض اعتصاما لحزب التحرير بالخليل

قناة الأقصى - الخليل

قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الخليل جنوب الضفة المحتلة، وقفة تضامنية دعا لها "حزب التحرير"، رفضاً لاعتقال قياداته وناشطيه، على خلفية رفضهم لقرار السلطة تمليك أرضا وقفية للكنيسة الروسية.

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة السلطة اعتدت على المسيرة التي دعا لها حزب التحرير، وعائلة المعتقل الناطق باسم الحزب ماهر الجعبري رفضاً للاعتقال السياسي، والانتهاكات المتصاعدة ضد أفراد الحزب في المدينة.

وأشارت الى أن عناصر السلطة أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع واعتدوا بالضرب بالهراوات على أفراد الحزب والمتضامنين من عائلة الجعبري، كما أطلقوا النار في الهواء لمنع تنظيم الوقفة التضامنية على دوار "بن رشد" ظهر السبت، مما أدى لإصابة عدد من الشبان بجراح واعتقال العشرات منهم.

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