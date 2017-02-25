بدران: مؤتمر فلسطينيي الخارج خطوة استراتيجية ستعيد الزخم لقضيتنا

أشاد حسام بدران الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي انطلقت فعالياته في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا أنه خطوة استراتيجية ستعيد الزخم للقضية الفلسطينية.

وقال بدران في تصريح صحفي، إن مطلب المجتمعين في المؤتمر بتفعيل دور فلسطينيي الخارج في المشهد السياسي الفلسطيني، مطلب محق في ظل ما يعانيه فلسطينيو الشتات من التهميش، رغم حضورهم المتميز وطنيًا وتمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم.

ونوه بدران إلى أن المؤتمر الشعبي بمثابة بيعة جديدة من فلسطينيي الخارج بتمسكهم بحقهم في العودة إلى أرضهم، وإلى وحدتهم مع أبناء شعبهم في الداخل في مواجهة الاحتلال والعمل موحدين على تحرير الأرض والمقدسات والأسرى.

وشكر الناطق باسم الحركة القائمين على المؤتمر الشعبي، لما لهم من دور في التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ولحمته في الداخل والشتات، فيما حيّا الجماهير الفلسطينية المشارِكة والتي أبهرت العالم وأغاظت المحتل بجمعها الحاشد.