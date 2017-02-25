  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حمدان يدعو لتبني استراتيجية لمواجهة التحديات

السبت 25 فبراير 2017 02:30 م بتوقيت القدس المحتلة

حمدان يدعو لتبني استراتيجية لمواجهة التحديات

قناة الأقصى - طهران

دعا أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى تبني استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ترتكز على تعزيز غزة قاعدة للمقاومة، وتوحيد الصفوف ومواجهة الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة الختامية لمؤتمر دعم الانتفاضة في العاصمة الإيرانية طهران، حيث شدد على ضرورة تعزيز غزة كقاعدة حصينة للمقاومة، مطالباً بتوفير حاجاتها للمقاومة، وتوفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني في القطاع.

ونبّه حمدان إلى ضرورة توحيد الصفوف في القدس والضفة المحتلة على قاعدة المقاومة، وتصعيد مقاومة الاحتلال لإنقاذ القدس، ومواجهة الاستيطان، وطرد المستوطنين من الضفة، مؤكداً على رفض الاعتراف بالاحتلال أو مساومته على أي حق من حقوقنا.

وأكد أن حركة حماس تمد يدها للجميع في سبيل التوحد على برنامج المقاومة، مشيراً إلى أنه عنوان المشروع الوطني المتمثل في التحرير والعودة.

وقال: "إن دعم القضية يقوي الداعمين، ويزيدهم قوة ومنعة، أما الذي يبتعد عن القضية فهو الذي يخسر".

وطالب القيادي في حماس البرلمانات العربية والإسلامية بالمشاركة في سن قوانين تجرّم الاحتلال، وتحرّم التعامل معه بأي شكل من الأشكال، والعمل على محاصرة الاحتلال، وقطع العلاقات القائمة معه.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

زيدان يدعو سلطة رام الله لوقف الانتهاكات وتعذيب المعتقلين
بحر

بحر يدعو للوحدة أمام سياسة ترامب الداعمة "للكيان الصهيوني"
الاستيطان المستوطنات

حماس تدعو إلى تنبّي استراتيجية موحدّة لمواجهة الاستيطان
صورة أرشيفية

الكتلة بجامعة النجاح تدعو لمواجهة الاعتقالات السياسية بحق طلبتها
وحدة قتالية في الجيش الصهيوني تشبه القسام

جيش الاحتلال يؤسس وحدة قتالية جديدة لمواجهة حماس

الأخبار الرئيسية

منذ 21 دقيقة

مؤتمر "فلسطينيو الخارج".. رفضٌ لأوسلو ودعوات لفتح أبواب المنظمة المؤصدة
منذ 3 ساعات

انطلاق أعمال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج باسطنبول
منذ ساعتين

حماس تستنكر حادث قتْل العمال بنفق رفح
منذ ساعتين

21 عاما على عمليات "الثأر المقدس"
منذ 3 ساعات

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين ومعتقلان يواصلان الإضراب
منذ 6 ساعات

الذكرى الـ23 لمجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل

مقالات

فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

إياد القرا
الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

غسان مصطفى الشامي
المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

المقاومة وطرق خبيثة لإجهاضها

د. عصام شاور
(وثيقة البراق)

(وثيقة البراق)

د.يوسف رزقة