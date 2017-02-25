حمدان يدعو لتبني استراتيجية لمواجهة التحديات

قناة الأقصى - طهران

دعا أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى تبني استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ترتكز على تعزيز غزة قاعدة للمقاومة، وتوحيد الصفوف ومواجهة الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة الختامية لمؤتمر دعم الانتفاضة في العاصمة الإيرانية طهران، حيث شدد على ضرورة تعزيز غزة كقاعدة حصينة للمقاومة، مطالباً بتوفير حاجاتها للمقاومة، وتوفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني في القطاع.

ونبّه حمدان إلى ضرورة توحيد الصفوف في القدس والضفة المحتلة على قاعدة المقاومة، وتصعيد مقاومة الاحتلال لإنقاذ القدس، ومواجهة الاستيطان، وطرد المستوطنين من الضفة، مؤكداً على رفض الاعتراف بالاحتلال أو مساومته على أي حق من حقوقنا.

وأكد أن حركة حماس تمد يدها للجميع في سبيل التوحد على برنامج المقاومة، مشيراً إلى أنه عنوان المشروع الوطني المتمثل في التحرير والعودة.

وقال: "إن دعم القضية يقوي الداعمين، ويزيدهم قوة ومنعة، أما الذي يبتعد عن القضية فهو الذي يخسر".

وطالب القيادي في حماس البرلمانات العربية والإسلامية بالمشاركة في سن قوانين تجرّم الاحتلال، وتحرّم التعامل معه بأي شكل من الأشكال، والعمل على محاصرة الاحتلال، وقطع العلاقات القائمة معه.