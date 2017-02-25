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دعت مصر لفتح معبر رفح

حماس تستنكر حادث قتْل العمال بنفق رفح

السبت 25 فبراير 2017 12:31 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تستنكر حادث قتْل العمال بنفق رفح

قناة الأقصى - غزة

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالعزاء والمواساة إلى أهالي شهداء لقمة العيش "شهداء الحصار" عبد الله وليد النامولي وسلامة سليمان أبو شوشة وعبيد محمد الصوفي على حدود قطاع غزة مع مصر.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، السبت، أن الشهداء قضوا نحبهم إثر قتلهم بالغاز أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم، في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له سكان قطاع غزة.

واستنكرت الحركة هذا الحادث الأليم، مؤكدةً أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار السلطات المصرية باستخدام مثل هذه الأساليب الخطيرة في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين.

ودعت الأشقاء في مصر إلى فتح معبر رفح بشكل دائم لإنهاء معاناة غزة وأهلها، مشددة على حق شعبنا بالعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم، وعلى المجتمع الدولي التدخل لإنهاء هذا الحصار الظالم.

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