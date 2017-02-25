21 عاما على عمليات "الثأر المقدس"

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

مع حلول الذكرى الـ21 لعمليات "الثأر المقدس" التي جاءت ردا على اغتيال الكيان الصهيوني لقائد كتائب القسام المهندس يحيى عياش في 5-1-1996، تعود الذاكرة بالكثيرين لتلك الأيام التي أذاقت فيها أيادي القسام الاحتلال الويلات.

ففي مثل هذا اليوم عام 1996 كانت مدينتي القدس وعسقلان المحتلتين على موعد مع عمليتين استشهاديتين هزتا أركان الكيان الصهيوني وأحالت شوارعه إلى رعب وخوف، أوقعت عشرات القتلى والجرحى، وجاءت ضمن عمليات الثأر المقدس لاغتيال المهندس يحيى عياش.

ويومها فجر الاستشهادي القسامي الأول مجدي أبو وردة نفسه داخل حافلة صهيونية بالقدس المحتلة، وبعد 30 دقيقة فجر الاستشهادي القسامي الثاني إبراهيم السراحنة نفسه عند مفترق الطرق في مدينة عسقلان فقتلا أكثر من 28 صهيونياً وأصابا أكثر من 80 آخرين بينهم الكثير من الحالات الخطيرة .

مهندس الثأر

وبعد سلسلة من العمليات جن جنون الاحتلال وقادته السياسيين والعسكريين، وقد شكلوا من أجل ذلك لجنة أمنية تضم قادة الجيش والشاباك بدعم مطلق من الحكومة الصهيونية آنذاك، بتنسيق كامل مع أجهزة أمن السلطة وتحديداً جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.

حيث شن الاحتلال الصهيوني والسلطة حملات اعتقال غير مسبوقة في الضفة وغزة، وتحولت سجون السلطة إلى مسالخ، وبعد جهد مضن تعرّف الاحتلال إلى المسئول الأول عن التخطيط لتلك العمليات النوعية، وهو القائد القسامي الأسير حسن سلامة .

ويذكر أنَّ القائد القسامي الأسير حسن سلامة هو الذي قاد عمليات “الثأر المقدس” بعد اغتيال الاحتلال الصهيوني للمهندس الشهيد يحيى عياش، حيث انتقل سلامة من قطاع غزة إلى الضفة لتنفيذ المهمة الموكلة له من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وقد بدأت عمليات الرد القسامي بعد استشهاد المهندس بأربعين يوماً في سلسلة عمليات استشهادية، كانت باكورة الرد عملية الاستشهادي مجدي أبو وردة، إلى جانب الاستشهادي إبراهيم السراحنة في نفس اليوم، ولحقه الاستشهادي رائد الشغنوبي بتاريخ 3/3/1996م أدّت هذه العمليات الثلاث إلى مقتل نحو (46) صهيونياً وجرح نحو (163)آخرين.