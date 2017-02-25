أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين ومعتقلان يواصلان الإضراب

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة، 4 مواطنين بينهم والدا أسيرين في سجون الاحتلال، بينما تواصل اعتقالها وتعذيبها لعدد آخر على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث يواصل معتقلان إضرابهما عن الطعام داخل زنازينها.

ففي نابلس اعتقلت أجهزة السلطة المواطن فهمي ناصر والد الأسير رامي ناصر المقرر أن تفرج عنه قوات الاحتلال اليوم والذي أنهى فترة حكمه ستة عشر شهراً، فيما مددت اعتقال معتصم سقف الحيط مدة 15 يوماً، علماً أنه معتقل منذ 5 أيام.

إلى ذلك اعتقل الأمن الوقائي، المواطن محمد يونس منذ 3 أيام بعد اقتحام منزله، وهو والد الأسير في سجون الاحتلال أدهم يونس أحد قادة سرايا القدس والمحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى 20 عاماً.

وفي رام الله اعتقلت الأجهزة الأمنية الأسير المحرر عاصم العاروري من بلدة عارورة، وذلك أثناء تواجده في مكان عمله عصر أمس.

أما في الخليل فقد اعتقل الأمن الوقـائي الشيخ أسامة الحمامدة بعد اقتحام منزله في يطا وتفتيشه والعبث بمحتوياته يوم أمس.

ويواصل المعتقل لدى جهاز الوقائي في الخليل طه شلالدة إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، فيما أعلن الطالب في جامعة الخليل صهيب أبو جارور البدء بإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله منذ أكثر من شهرين دون سند قانوني، حيث تم تمديده مؤخرا 15 يوماً، وهو يتعرض لتعذيب شديد داخل سجن أريحا.