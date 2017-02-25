واتسات تطلق تحديثًا جديدًا خاصًا بتحديث الحالة

قناة الأقصى - غزة



أطلقت شركة واتساب تحديثًا جديدًا خاصًا بتحديثات الحالة “Status”،لمستخدمي نظام أندرويد، وiOS.

و يسمح هذا التحديث لمستخدمي تطبيق واتساب بالتقاط فيديو أو صورة من خلال النقر على زر خاص داخل التطبيق، أو اختيار فيديو أو صورة متحركة أو ثابتة، والقيام بمشاركتها كتحديث للحالة، وذلك عوضا عن التحديثات التقليدية النصية للحالة.

ووفقا لصحيفة (صنداي اكسبرس) البريطانية فان واتساب قالت أن الفيديوهات والصور التي يقوم المستخدم بمشاركتها كتحديث للحالة تخضع للتشفير مثل باقي الرسائل، وتبقى متاحة للأصدقاء ولباقي جهات الاتصال لمدة زمنية قدرها 24 ساعة فقط، وأشارت أيضا من خلال تدوينة قامت بنشرها على الموقع الرسمي الخاص بها إلى أن المستخدم له القدرة على التحكم في ظهور الصور والفيديوهات، وذلك عن طريق خيارات الخصوصية.

ويستطيع المستخدمون إجراء تعديل على الصور مثل زخرفتها عن طريق إضافة النصوص والرسومات والوجوه التعبيرية، وذلك قبل مشاركتها كتحديث للحالة، وتسمح هذه الميزة أيضا للمستخدمين بالرد على هذه التحديثات برسائل خاصة تخضع لعملية التشفير. وقد أعلنت واتساب أنها بدأت في إطلاق التحديث الجديد للتطبيق خاصتها يوم الاثنين، والذي يحمل ميزة تحديثات الحالة الجديدة، وذلك ليكون متاحا لجميع المستخدمين على مستوى العالم.

وعلى غرار انستغرام وسناب شات يمكن للمستخدم تنصيب تحديثات متعددة والتي تعمل واحدة تلو الاخرى.

ان ميزة الحالة الجديدة يمكن الوصول اليها عن طريق قائمة جديدة في الصفحة الرئيسية للواتساب. وتظهر التحديثات الجديدة حينما يقوم المستخدمون بفتح الواتساب والانفصال عن المحادثات الموجودة في قائمة الحالة الجديدة. وكتب المدير التنفيذي لواتساب جان كوم “حينما نلاحظ ان الناس يستخدمون هذه الخاصية للتواصل في زمن حقيقي سنقوم باعادة تصميم واتشساب كتطبيق للتراسل”. واضاف “ان ميزة الحالة الجديدة والمحسنة ستسمح لك بالاحتفاظ بأصدقائك الذين يقومون بعمل التحديث بكل سهولة”.

يذكر أن هناك 1.2 مليار مستخدم لتطبيق واتساب نشط شهريا، والذين يقومون بإرسال 60 مليار رسالة يوميا، من بينها 3.3 مليار صورة، و80 مليون صورة متحركة، بالإضافة إلى 760 مليون فيديو.